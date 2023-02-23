Juhani Pikkarainen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juhani Pikkarainen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juhani Pikkarainen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juhani Pikkarainen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juhani Pikkarainen 30 Temmuz 1998 tarihinde Paimio şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juhani Pikkarainen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FTC yapmaktadır. Juhani Pikkarainen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juhani Pikkarainen'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juhani Pikkarainen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juhani Pikkarainen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juhani Pikkarainen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juhani Pikkarainen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2015 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2016 yılında FC Liefering

2 Temmuz 2016 yılında USK Anif

30 Haziran 2017 yılında FC Liefering

26 Ocak 2018 yılında Blau Weiss Linz

30 Haziran 2018 yılında FC Liefering

19 Temmuz 2018 yılında FC Wacker II

1 Ocak 2019 yılında Kokkolan PV

1 Ocak 2020 yılında TPS

1 Ocak 2022 yılında VPS

Juhani Pikkarainen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juhani Pikkarainen şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Juhani Pikkarainen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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