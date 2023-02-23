Juho Hyvarinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juho Hyvarinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juho Hyvarinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juho Hyvarinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juho Hyvarinen 27 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juho Hyvarinen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Juho Hyvarinen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Juho Hyvarinen'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juho Hyvarinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juho Hyvarinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juho Hyvarinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juho Hyvarinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında RoPS

1 Ocak 2021 yılında FC Inter

Juho Hyvarinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juho Hyvarinen şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Juho Hyvarinen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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