Juho Lehtiranta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juho Lehtiranta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juho Lehtiranta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juho Lehtiranta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juho Lehtiranta 27 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juho Lehtiranta Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lighthouse Football yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juho Lehtiranta'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juho Lehtiranta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juho Lehtiranta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juho Lehtiranta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juho Lehtiranta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Klubi 04

1 Ocak 2022 yılında FC KTP

Juho Lehtiranta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juho Lehtiranta şuan FC KTP takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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