Juho Pirttijoki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juho Pirttijoki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juho Pirttijoki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juho Pirttijoki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juho Pirttijoki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juho Pirttijoki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juho Pirttijoki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juho Pirttijoki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juho Pirttijoki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juho Pirttijoki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juho Pirttijoki 30 Temmuz 1996 tarihinde Toijala şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Juho Janne Eemeli Pirttijoki şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juho Pirttijoki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lighthouse Football yapmaktadır. Juho Pirttijoki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Juho Pirttijoki'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juho Pirttijoki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juho Pirttijoki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Juho Pirttijoki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juho Pirttijoki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Haka

1 Mart 2016 yılında Helsinki IFK

3 Şubat 2017 yılında GIF Sundsvall

10 Temmuz 2018 yılında KuPS

30 Kasım 2018 yılında GIF Sundsvall

29 Ocak 2019 yılında KuPS

9 Şubat 2022 yılında FC Lahti

Juho Pirttijoki kimdir

Juho Pirttijoki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juho Pirttijoki şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TP-49 Toijala, FC Haka

Juho Pirttijoki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 26 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Juho Pirttijoki nereli

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