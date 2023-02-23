Jukka Raitala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jukka Raitala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jukka Raitala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jukka Raitala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jukka Raitala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jukka Raitala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jukka Raitala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jukka Raitala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jukka Raitala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jukka Raitala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jukka Raitala 15 Eylül 1988 tarihinde Kerava şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jukka Raitala Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futuralis Football Group yapmaktadır. Jukka Raitala, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jukka Raitala'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jukka Raitala Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jraitala/

Jukka Raitala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jukka Raitala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jukka Raitala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jukka Raitala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında HJK Helsinki

31 Ağustos 2009 yılında Hoffenheim

30 Haziran 2010 yılında HJK Helsinki

1 Temmuz 2010 yılında Hoffenheim

31 Ağustos 2010 yılında Paderborn

30 Haziran 2011 yılında Hoffenheim

29 Temmuz 2011 yılında Osasuna

30 Haziran 2012 yılında Hoffenheim

1 Temmuz 2012 yılında Heerenveen

7 Şubat 2015 yılında Vestsjaelland

17 Temmuz 2015 yılında Aalborg BK

12 Şubat 2016 yılında Sogndal IL

1 Ocak 2017 yılında Columbus Crew

12 Aralık 2017 yılında LAFC

13 Aralık 2017 yılında Montreal

28 Ocak 2021 yılında Minnesota

1 Ocak 2022 yılında HJK Helsinki

Jukka Raitala kimdir

Jukka Raitala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jukka Raitala şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Keravan Pallo-75, HJK Helsinki

Jukka Raitala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya takımında 22 numaralı formasıyla 4 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 63 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jukka Raitala nereli

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