Julen Agirrezabala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julen Agirrezabala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julen Agirrezabala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julen Agirrezabala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julen Agirrezabala 26 Aralık 2000 tarihinde Donostia-San Sebastián şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Julen Agirrezabala Astúlez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julen Agirrezabala Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Julen Agirrezabala, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julen Agirrezabala'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Julen Agirrezabala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julen Agirrezabala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Julen Agirrezabala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julen Agirrezabala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında CD Basconia

31 Temmuz 2020 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2022 yılında Athletic

Julen Agirrezabala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julen Agirrezabala şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Julen Agirrezabala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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