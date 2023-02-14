Jules Cavin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jules Cavin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jules Cavin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jules Cavin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jules Cavin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jules Cavin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jules Cavin

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jules Cavin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jules Cavin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jules Cavin 1 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jules Cavin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jules Cavin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jules Cavin'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jules Cavinboyu ve yaşı kaç

Jules Cavin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jules Cavin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Jules Cavin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jules Cavin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Team Ticino U18

Jules Cavin kimdir

Jules Cavin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jules Cavin şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jules Cavin nereli

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