Jules Cavin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jules Cavin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jules Cavin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jules Cavin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jules Cavin 1 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jules Cavin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jules Cavin'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jules Cavin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jules Cavin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jules Cavin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jules Cavin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Team Ticino U18

Jules Cavin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jules Cavin şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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