Jules Desportes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jules Desportes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jules Desportes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jules Desportes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jules Desportes 2 Aralık 1999 tarihinde Evreux şehrinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jules Desportes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jules Desportes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jules Desportes'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jules Desportes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jules Desportes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jules Desportes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jules Desportes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Amiens SC U19

1 Temmuz 2018 yılında FIU Panthers

1 Temmuz 2019 yılında ara verdi

6 Temmuz 2021 yılında FC Echallens

13 Ocak 2022 yılında FC Bulle

Jules Desportes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jules Desportes şuan FC Bulle takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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