Jules Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jules Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jules Diallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jules Diallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jules Diallo 8 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jules Diallo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jules Diallo'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jules Diallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jules Diallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jules Diallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jules Diallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Amnéville

1 Temmuz 2015 yılında US Rumelange

1 Temmuz 2020 yılında CS Fola Esch

Jules Diallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jules Diallo şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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