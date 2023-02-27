Jules Diouf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jules Diouf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jules Diouf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jules Diouf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jules Diouf 5 Mart 1992 tarihinde Neuilly-sur-Seine şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jules Diouf Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jules Diouf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jules Diouf'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jules Diouf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jules Diouf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jules Diouf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jules Diouf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2013 yılında Boulogne B

26 Ağustos 2013 yılında Angoulême CFC

1 Temmuz 2014 yılında CR Al Hoceima

19 Ocak 2016 yılında Mafra

1 Temmuz 2016 yılında Penafiel

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2019 yılında Titus Petange

1 Temmuz 2020 yılında F91 Dudelange

Jules Diouf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jules Diouf şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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