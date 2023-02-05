Jules Gaudin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jules Gaudin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jules Gaudin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jules Gaudin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jules Gaudin 9 Mayıs 2000 tarihinde Saint-Brieuc şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jules Gaudin Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Léandre Chouya yapmaktadır. Jules Gaudin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jules Gaudin'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jules Gaudin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jules Gaudin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jules Gaudin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jules Gaudin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında EA Guingamp B

1 Temmuz 2021 yılında Guingamp

4 Aralık 2021 yılında Bastia-Borgo

30 Haziran 2022 yılında Guingamp

Jules Gaudin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jules Gaudin şuan Guingamp takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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