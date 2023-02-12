Jules Kounde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jules Kounde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jules Kounde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jules Kounde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jules Kounde 12 Kasım 1998 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa,Benin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jules Olivier Kounde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jules Kounde Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESN yapmaktadır. Jules Kounde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jules Kounde'nin FC Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Jules Kounde Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jkeey4

http://www.instagram.com/jkeey4/

Jules Kounde Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jules Kounde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 60.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 60.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jules Kounde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jules Kounde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında G. Bordeaux B

10 Ekim 2017 yılında G. Bordeaux

3 Temmuz 2019 yılında Sevilla

28 Temmuz 2022 yılında Barcelona

Jules Kounde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jules Kounde şuan FC Barcelona takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jules Kounde Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fraternelle de Landiras (2004-2008), Cérons (2008-2010), FC La Brède (2010-2013)

Fransa takımında 5 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 12 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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