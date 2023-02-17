Jules Sylvestre Brac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jules Sylvestre Brac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jules Sylvestre Brac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jules Sylvestre Brac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jules Sylvestre Brac 18 Ağu 1998 tarihinde Annecy şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jules Sylvestre Brac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GM Sports yapmaktadır. Jules Sylvestre Brac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jules Sylvestre Brac'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jules Sylvestre Brac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jules Sylvestre Brac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jules Sylvestre Brac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jules Sylvestre Brac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Annecy Vieux

1 Ocak 2019 yılında Aix-les-Bains

1 Temmuz 2019 yılında Grenoble B

25 Ekim 2019 yılında Grenoble

1 Temmuz 2020 yılında FC Villefranche

11 Eylül 2020 yılında Grenoble

31 Ocak 2022 yılında Moulins-Yzeure

30 Haziran 2022 yılında Grenoble

1 Eylül 2022 yılında Stade Nyonnais

30 Haziran 2023 yılında Grenoble

Jules Sylvestre Brac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jules Sylvestre Brac şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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