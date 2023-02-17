Jules Van Bost kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jules Van Bost Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jules Van Bost adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jules Van Bost Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jules Van Bost 24 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jules Van Bost Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AXL yapmaktadır. Jules Van Bost, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jules Van Bost'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jules Van Bost Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jules Van Bost isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jules Van Bost Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jules Van Bost futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Club NXT

1 Temmuz 2022 yılında OH Leuven U23

Jules Van Bost Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jules Van Bost şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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