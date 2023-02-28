Julian Alfaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Alfaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Alfaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Alfaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Alfaro 2 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Julián Israel Alfaro Gaete şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Alfaro Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Julian Alfaro'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Alfaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Alfaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Alfaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Alfaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Magallanes CF

Julian Alfaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Alfaro şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Julian Alfaro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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