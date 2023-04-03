Julian Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julian Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julian Araujo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julian Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Araujo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Araujo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Araujo 13 Ağustos 2001 tarihinde Lompoc, California şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Julián Vicente Araujo Zúñiga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Araujo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Julian Araujo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona Atlètic futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona Atlètic takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Julian Araujo'nin FC Barcelona Atlètic ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Julian Araujo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/julian__araujo

http://www.instagram.com/julian__araujo/

Julian Araujoboyu ve yaşı kaç

Julian Araujo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Araujo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Julian Araujo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Araujo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında LA Galaxy Acad.

1 Mart 2019 yılında Los Angeles

31 Ocak 2023 yılında Barça Atlètic

Julian Araujo kimdir

Julian Araujo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Araujo şuan FC Barcelona Atlètic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Central Coast Condors, Santa Barbara Soccer Club, Barça Residency Academy, Los Angeles Galaxy

Julian Araujo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika takımında 16 numaralı formasıyla 9 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri takımında 2 numaralı formasıyla 10 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 2 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Julian Araujo nereli

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