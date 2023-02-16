Julian Bauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Bauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Bauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Bauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Bauer 3 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Bauer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Bauer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Bauer'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Julian Bauer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/julianbauer1/

Julian Bauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Bauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Bauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Bauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Frankfurt U17

1 Temmuz 2016 yılında Frankfurt U19

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2017 yılında Frankfurt U19

23 Ocak 2018 yılında Mainz 05 U19

1 Temmuz 2018 yılında FSV Mainz 05 II

1 Ağu 2020 yılında Bayern Alzenau

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2022 yılında E. Braunschweig

1 Temmuz 2022 yılında Saarbrücken

Julian Bauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Bauer şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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