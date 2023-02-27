Julian Bidon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Bidon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Bidon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Bidon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Bidon 22 Ekim 1990 tarihinde Trier şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Bidon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Bidon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Bidon'nin US Hostert ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Bidon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Bidon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Bidon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Bidon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Eintr. Trier II

1 Şubat 2010 yılında Eintracht Trier

1 Temmuz 2011 yılında B. Neunkirchen

1 Temmuz 2013 yılında FSV Salmrohr

1 Temmuz 2015 yılında Eintracht Trier

1 Temmuz 2016 yılında E. Ettelbrück

1 Temmuz 2021 yılında FSV Salmrohr

1 Temmuz 2022 yılında US Hostert

Julian Bidon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Bidon şuan US Hostert takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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