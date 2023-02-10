Julian Bonetto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Bonetto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Bonetto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Bonetto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Bonetto 10 Haziran 1994 tarihinde Firmat şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Bonetto Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Bonetto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Bonetto'nin Quilmes Atlético Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Julian Bonetto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julian Bonetto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Bonetto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Bonetto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CA Alvarado

1 Ağu 2019 yılında Guillermo Brown

12 Şubat 2021 yılında Quilmes

31 Aralık 2021 yılında Guillermo Brown

5 Ocak 2022 yılında Quilmes

Julian Bonetto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Bonetto şuan Quilmes Atlético Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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