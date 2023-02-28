Julian Brea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Brea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Brea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Brea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Brea 10 Ekim 1999 tarihinde Tres Algarrobos şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Julián Agustín Brea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Brea Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Silvio Villalba (SPV) yapmaktadır. Julian Brea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Julian Brea'nin Huachipato FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Brea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Brea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Brea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Brea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CA Sarmiento II

1 Ocak 2021 yılında Sarmiento Junin

1 Ocak 2023 yılında Huachipato

Julian Brea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Brea şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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