Julian Campestrini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Campestrini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Campestrini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Campestrini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Campestrini 17 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexis Julián Campestrini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Campestrini Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Campestrini, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 1 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Julian Campestrini'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Campestrini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julian Campestrini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Campestrini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Campestrini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2021 yılında Agropecuario

Julian Campestrini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Campestrini şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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