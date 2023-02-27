Julian Caracciolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Caracciolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Caracciolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Julian Caracciolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Julian Caracciolo 20 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Julian Rocco Caracciolo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Julian Caracciolo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Julian Caracciolo'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Julian Caracciolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Julian Caracciolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Trémery
1 Temmuz 2017 yılında Mondercange
Julian Caracciolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Julian Caracciolo şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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