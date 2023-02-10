Julian Chicco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Chicco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Chicco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Chicco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Chicco 13 Ocak 1998 tarihinde Brinkmann şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Julián Antonio Chicco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Chicco Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Chicco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Chicco'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Julian Chicco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julian Chicco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Julian Chicco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Chicco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında CABJ U20

1 Ocak 2016 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2019 yılında Patronato

30 Haziran 2020 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2021 yılında Sarmiento Junin

1 Temmuz 2022 yılında CA Colón

Julian Chicco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Chicco şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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