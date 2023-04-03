Julian Contrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Contrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Contrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Julian Contrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Julian Contrera 10 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Julian Contrera Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avios Soccer yapmaktadır. Julian Contrera, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CA Newell's Old Boys U20 futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys U20 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Contrera'nin CA Newell's Old Boys U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Julian Contrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Julian Contrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Newell's U20
Julian Contrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Julian Contrera şuan CA Newell's Old Boys U20 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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