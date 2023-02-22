Julian Cuesta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Cuesta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julian Cuesta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julian Cuesta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julian Cuesta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Cuesta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julian Cuesta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Cuesta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Cuesta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Cuesta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Cuesta 28 Mart 1991 tarihinde Campotéjar şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Julián Cuesta Díaz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Cuesta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Julian Cuesta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 11 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Julian Cuesta'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Julian Cuesta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/1juliancuesta/

Julian Cuesta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Cuesta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Julian Cuesta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Cuesta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sevilla FC C

1 Temmuz 2011 yılında Sevilla Atl.

1 Temmuz 2013 yılında Sevilla

21 Ocak 2014 yılında UD Almería

30 Haziran 2014 yılında Sevilla

1 Temmuz 2014 yılında UD Almería

1 Temmuz 2017 yılında Wisla Krakow

11 Temmuz 2018 yılında Aris Selanik

Julian Cuesta kimdir

Julian Cuesta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Cuesta şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sevilla FC

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Julian Cuesta nereli

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