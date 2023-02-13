Julian Delmas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Delmas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Delmas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Delmas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Delmas 20 Nisan 1995 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Julián Javier Delmás Germán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Delmas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Julian Delmas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Málaga CF futbol takımında oynamaktadır. Málaga CF takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Julian Delmas'nin Málaga CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Julian Delmas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/julian_delmas/

Julian Delmas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julian Delmas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Delmas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Delmas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Zaragoza Juv. A

1 Temmuz 2014 yılında Real Zaragoza B

1 Ağu 2014 yılında Bilinmiyor

30 Haziran 2015 yılında Real Zaragoza B

1 Temmuz 2017 yılında Real Zaragoza

30 Ağu 2020 yılında FC Cartagena

1 Ocak 2023 yılında Málaga CF

Julian Delmas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Delmas şuan Málaga CF takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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