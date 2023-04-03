Julian Erismann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Erismann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Erismann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Julian Erismann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Julian Erismann 15 Eylül 2002 tarihinde Burgdorf şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Julian Erismann Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 29 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Julian Erismann'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Julian Erismann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Julian Erismann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Concordia U17
29 Temmuz 2020 yılında FC Thun U21
Julian Erismann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Julian Erismann şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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