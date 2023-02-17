Julian Eseiza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Eseiza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Eseiza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Eseiza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Eseiza 16 Şubat 2002 tarihinde San Vicente şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Eseiza Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Julian Eseiza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Godoy Cruz Antonio Tomba futbol takımında oynamaktadır. CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Julian Eseiza'nin CD Godoy Cruz Antonio Tomba ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Julian Eseiza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Eseiza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Eseiza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Eseiza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CA Banfield II

1 Şubat 2023 yılında Godoy Cruz

Julian Eseiza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Eseiza şuan CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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