Julian Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Fernandez 22 Nisan 1995 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Julián Rodrigo Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Fernandez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cosmosport yapmaktadır. Julian Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Julian Fernandez'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Julian Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julian Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2013 yılında All Boys

1 Temmuz 2016 yılında Olimpo

1 Temmuz 2017 yılında Palestino

30 Haziran 2018 yılında Olimpo

1 Temmuz 2018 yılında Palestino

17 Temmuz 2019 yılında Newell's

15 Ocak 2023 yılında Lanús

31 Aralık 2023 yılında Newell's

Julian Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Fernandez şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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