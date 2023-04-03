Julian Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Julian Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Julian Garcia 15 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Julian Garcia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Deportivo Godoy Cruz II futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Godoy Cruz II takımına - tarihinde katılmıştır. Julian Garcia'nin Club Deportivo Godoy Cruz II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Julian Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Julian Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Julian Garcia şuan Club Deportivo Godoy Cruz II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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