Julian Gauna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Gauna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Gauna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Gauna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Gauna 28 Mart 1995 tarihinde Rosario (SFE) şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Julián Emanuel Gauna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Gauna Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Gauna, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Julian Gauna'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Gauna Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julian Gauna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Julian Gauna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Gauna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Sportivo Las Parejas

1 Ocak 2018 yılında Ferro (GP)

1 Ocak 2020 yılında CA Carcarañá

1 Ocak 2021 yılında Sarmiento (R)

19 Şubat 2022 yılında Sportivo Las Parejas

2 Ocak 2023 yılında Nueva Chicago

Julian Gauna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Gauna şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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