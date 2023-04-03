Julian Gerold kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Gerold Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Gerold adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Julian Gerold Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Julian Gerold 7 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Julian Gerold Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Haspel Sportconsulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Karlsruher SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Karlsruher SC U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Julian Gerold'nin Karlsruher SC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Julian Gerold Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Julian Gerold futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Offenburg U17
1 Temmuz 2020 yılında Karlsruhe U17
1 Temmuz 2021 yılında Karlsruhe U19
Julian Gerold Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Julian Gerold şuan Karlsruher SC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Offenburger FV (2018-2020), Karlsruher SC (2020-)
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