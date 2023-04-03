Julian Gerold kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Gerold Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Julian Gerold kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julian Gerold ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.