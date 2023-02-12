Julian Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Gimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Gimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Gimenez 6 Şubat 1993 tarihinde San Isidro şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Julián Giménez Pilutik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Gimenez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Gimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Julian Gimenez'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Gimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julian Gimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Gimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Gimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Acassuso CF

1 Temmuz 2018 yılında Club Flandria

1 Temmuz 2019 yılında CADU (Zarate)

22 Ağu 2020 yılında Brown Adrogué

14 Ocak 2023 yılında Villa Dálmine

Julian Gimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Gimenez şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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