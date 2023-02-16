Julian Gunther Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Gunther Schmidt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julian Gunther Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julian Gunther Schmidt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julian Gunther Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Gunther Schmidt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Gunther Schmidt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Gunther Schmidt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Gunther Schmidt 13 Eylül 1994 tarihinde Pforzheim şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Gunther Schmidt Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Julian Gunther Schmidt, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Julian Gunther Schmidt'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Julian Gunther Schmidt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juli_gs

http://www.facebook.com/julianguentherschmidt

Julian Gunther Schmidtboyu ve yaşı kaç

Julian Gunther Schmidt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Gunther Schmidt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Julian Gunther Schmidt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Gunther Schmidt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında W. Mannheim U19

1 Temmuz 2012 yılında Karlsruhe U19

12 Temmuz 2013 yılında Ingolstadt II

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2015 yılında FC Augsburg II

1 Temmuz 2017 yılında Augsburg

31 Ağu 2017 yılında Carl Zeiss Jena

30 Haziran 2019 yılında Augsburg

1 Temmuz 2019 yılında Carl Zeiss Jena

10 Ağu 2020 yılında Fortuna Köln

5 Ocak 2021 yılında Saarbrücken

Julian Gunther Schmidt kimdir

Julian Gunther Schmidt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Gunther Schmidt şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Büchenbronn, Germania Brötzingen, FC Nöttingen, Waldhof Mannheim (-2012), Karlsruher SC (2012-2013)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Julian Gunther Schmidt nereli

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