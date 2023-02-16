Julian Guttau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Guttau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Guttau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Guttau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Guttau 29 Ekim 1999 tarihinde Halle (Saale) şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Guttau Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Julian Guttau, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Guttau'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Julian Guttau Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/julian_guttau10/

Julian Guttau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Guttau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Guttau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Guttau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Halle Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Halle U17

1 Temmuz 2016 yılında Halle U19

1 Temmuz 2018 yılında Hallescher FC

14 Temmuz 2022 yılında SC Freiburg II

Julian Guttau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Guttau şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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