Julian Halwachs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Halwachs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Halwachs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Halwachs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Halwachs 25 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Halwachs Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MLG Sports Consulting yapmaktadır. Julian Halwachs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Julian Halwachs'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Julian Halwachs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Halwachs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Halwachs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Halwachs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Nisan 2009 yılında Pinkafeld Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Gschachen Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Hartberg Alt.

9 Mart 2015 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Liefering

6 Şubat 2023 yılında TSV Hartberg

Julian Halwachs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Halwachs şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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