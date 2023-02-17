Julian Hermann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Hermann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julian Hermann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julian Hermann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julian Hermann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Hermann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Hermann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Hermann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Hermann 26 Mayıs 2001 tarihinde Luzern şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Hermann Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Hermann, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Hermann'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Julian Hermannboyu ve yaşı kaç

Julian Hermann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Hermann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Julian Hermann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Hermann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2019 yılında Luzern U21

20 Temmuz 2021 yılında SC Cham

1 Temmuz 2022 yılında SC Kriens

Julian Hermann kimdir

Julian Hermann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Hermann şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Julian Hermann nereli

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