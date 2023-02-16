Julian Hettwer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Hettwer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Hettwer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Hettwer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Hettwer 15 Haziran 2003 tarihinde Bochum şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Hettwer Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Julian Hettwer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Julian Hettwer'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Julian Hettwer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Hettwer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Hettwer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Hettwer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Schalke 04 Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Duisburg Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Duisburg U17

1 Temmuz 2020 yılında Duisburg U19

1 Temmuz 2021 yılında MSV Duisburg

Julian Hettwer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Hettwer şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Julian Hettwer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VfL Bochum (-2017), FC Schalke 04 (2017-2018), MSV Duisburg (2018-2021)

Almanya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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