Julian Keiblinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Keiblinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Keiblinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Keiblinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Keiblinger 18 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Keiblinger Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Julian Keiblinger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Julian Keiblinger'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Julian Keiblinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Keiblinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Julian Keiblinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Keiblinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında St. Pölten Jgd

1 Ocak 2019 yılında St. Pölten Jun.

1 Temmuz 2021 yılında SKN St. Pölten

Julian Keiblinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Keiblinger şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SC Sitzenberg/Reidling (2007-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.