Julian Lobelos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Lobelos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Lobelos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Lobelos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Lobelos 28 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Lobelos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Lobelos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Julian Lobelos'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Lobelos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Lobelos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Julian Lobelos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Lobelos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında C. Córdoba II

1 Ocak 2023 yılında CA Alvarado

Julian Lobelos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Lobelos şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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