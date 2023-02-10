Julian Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julian Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julian Lopez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julian Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julian Lopez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Lopez 8 Ocak 2000 tarihinde Avellaneda şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Julián Alejo López şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Lopez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Lopez'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Julian Lopezboyu ve yaşı kaç

Julian Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julian Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Julian Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2019 yılında Racing Club II

10 Ağu 2020 yılında Racing Club

15 Şubat 2022 yılında Ferro

28 Haziran 2022 yılında Racing Club

1 Temmuz 2022 yılında Defensa

31 Aralık 2023 yılında Racing Club

Julian Lopez kimdir

Julian Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Lopez şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Racing Club

Julian Lopez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Julian Lopez nereli

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