Julian Malatini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Malatini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Malatini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Malatini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Malatini 31 Mayıs 2001 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Malatini Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Julian Malatini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Julian Malatini'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Julian Malatini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julian Malatini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Julian Malatini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Malatini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Talleres II

1 Temmuz 2021 yılında CA Talleres

3 Ocak 2023 yılında Defensa

31 Aralık 2023 yılında CA Talleres

Julian Malatini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Malatini şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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