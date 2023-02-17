Julian Marchio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Marchio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Marchio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Marchio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Marchio 14 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Marchio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Marchio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club SD Flandria futbol takımında oynamaktadır. Club SD Flandria takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Julian Marchio'nin Club SD Flandria ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Julian Marchio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Marchio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Marchio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Marchio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2021 yılında Club Flandria

Julian Marchio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Marchio şuan Club SD Flandria takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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