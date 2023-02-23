Julian Marchioni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Marchioni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Marchioni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Marchioni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Marchioni 11 Mart 1993 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Julián Augusto Marchioni şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Marchioni Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Marchioni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Marchioni'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Marchioni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Marchioni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Marchioni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Marchioni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Estudiantes

19 Temmuz 2017 yılında Patronato

30 Haziran 2018 yılında Estudiantes

14 Ağustos 2018 yılında FC Den Bosch

30 Haziran 2019 yılında Estudiantes

25 Eylül 2019 yılında Ind. Rivadavia

5 Eylül 2020 yılında CA Temperley

16 Şubat 2021 yılında Panserraikos

4 Temmuz 2022 yılında ACSM Poli Iasi

Julian Marchioni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Marchioni şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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