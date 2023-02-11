Julian Marcioni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Marcioni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Marcioni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Marcioni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Marcioni 19 Mart 1998 tarihinde Cruz Alta şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Marcioni Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Marcioni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Julian Marcioni'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Julian Marcioni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julian Marcioni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Marcioni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Marcioni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Newell's

4 Temmuz 2019 yılında Ind. Rivadavia

30 Haziran 2020 yılında Newell's

2 Ağu 2020 yılında Atlanta

31 Ocak 2021 yılında Newell's

1 Temmuz 2021 yılında Platense

31 Aralık 2021 yılında Newell's

7 Ocak 2022 yılında Atlanta

31 Aralık 2022 yılında Newell's

1 Ocak 2023 yılında Agropecuario

Julian Marcioni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Marcioni şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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