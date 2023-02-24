Julian Montenegro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Montenegro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Montenegro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Montenegro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Montenegro 23 Mart 1989 tarihinde Río Negro şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Portekiz,Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Montenegro Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Montenegro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tivat futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tivat takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Julian Montenegro'nin Arsenal Tivat ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Julian Montenegro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Montenegro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Montenegro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Montenegro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Vizela

30 Haziran 2012 yılında Montemor

1 Temmuz 2012 yılında Atlético CP

1 Temmuz 2013 yılında Boavista

5 Ağustos 2015 yılında Farense

31 Aralık 2015 yılında Boavista

1 Şubat 2016 yılında Lynx FC

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2017 yılında FK Lovcen

1 Temmuz 2017 yılında OFK Grbalj

30 Temmuz 2019 yılında FK Lovcen

27 Temmuz 2020 yılında Arsenal Tivat

Julian Montenegro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Montenegro şuan Arsenal Tivat takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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