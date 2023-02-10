Julian Navas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Navas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Navas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Navas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Navas 30 Kasım 1993 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Julián Navas Granados şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Navas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTWAY yapmaktadır. Julian Navas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Julian Navas'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Julian Navas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julian Navas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Navas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Navas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ind. Rivadavia

1 Temmuz 2013 yılında Wiener Sportklub

18 Nisan 2014 yılında Ind. Rivadavia

21 Ağu 2020 yılında Arsenal Sarandí

1 Ocak 2023 yılında Central Córdoba

Julian Navas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Navas şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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