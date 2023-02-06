Julian Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julian Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julian Palacios ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julian Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julian Palacios

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Palacios 4 Şubat 1999 tarihinde General Pico şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Palacios Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Talent Group yapmaktadır. Julian Palacios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Julian Palacios'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Palacios Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juuli_palaciios/

Julian Palaciosboyu ve yaşı kaç

Julian Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julian Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Julian Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında San Lorenzo II

1 Ocak 2020 yılında San Lorenzo

22 Ocak 2022 yılında Banfield

31 Aralık 2022 yılında San Lorenzo

1 Ocak 2023 yılında Goiás EC

31 Aralık 2023 yılında San Lorenzo

Julian Palacios kimdir

Julian Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Palacios şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Julian Palacios nereli

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