Julian Riedel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Riedel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Riedel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Riedel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Riedel 10 Ağu 1991 tarihinde Leverkusen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Riedel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Julian Riedel, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Riedel'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Julian Riedel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Riedel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Riedel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Riedel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2008 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2010 yılında Leverkusen II

1 Temmuz 2013 yılında Pr. Münster

1 Temmuz 2015 yılında Aue

1 Temmuz 2017 yılında Hansa Rostock

1 Temmuz 2022 yılında Waldh. Mannheim

Julian Riedel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Riedel şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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